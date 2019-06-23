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  24 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Антироссийские протесты в Грузии возобновились

CA-NEWS (CA) -  В воскресенье, 23 июня, у здания парламента Грузии возобновилась акция протеста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, данная акция немногочисленная в отличие от предыдущих.

Уточняется, что участники протеста потребовали выпустить задержанных ранее активистов, а также отправить в отставку главу МВД Григория Гахария.

На настоящий момент недалеко от митингующих располагаются сотрудники полиции, а также скорая помощь.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

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