Антироссийские протесты в Грузии возобновились

CA-NEWS (CA) - В воскресенье, 23 июня, у здания парламента Грузии возобновилась акция протеста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, данная акция немногочисленная в отличие от предыдущих.

Уточняется, что участники протеста потребовали выпустить задержанных ранее активистов, а также отправить в отставку главу МВД Григория Гахария.

На настоящий момент недалеко от митингующих располагаются сотрудники полиции, а также скорая помощь.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.