Представитель Китая Цюй Дунъюй избран на пост генерального директора ФАО

CA-NEWS (CA) - Представитель Китая Цюй Дунъюй избран на пост Генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Цюй Дунъюй был избран подавляющим большинством голосов, набрав 108 голосов из 191.

Выборы состоялись в рамках 41-ой сессии Конференции ФАО (22-29 июня 2019), высшего управляющего органа организации.

Цюй Дунъюй родился в 1963 году и в настоящее время занимает пост заместителя министра сельского хозяйства Китая.

Цюй Дунъюй станет девятым Генеральным директором Организации, основанной 16 октября 1945 года.

Следующий Генеральный директор ФАО, который сменит на этом посту гражданина Бразилии Жозе Грациану да Силву, будет назначен на период с 1 августа 2019 года по 31 июля 2023 года.

С момента своего основания ФАО в 1945 году в организации сменилось восемь Генеральных директоров.