США исключили Узбекистан из списка стран с наименьшей религиозной терпимостью

CA-NEWS (UZ) - США убрали Узбекистан из списка стран с самым низким уровнем терпимости к религии – впервые более чем за десятилетие.

Представляя доклад о ситуации в мире 21 июня в Вашингтоне, государственный секретарь США Майк Помпео особо отметил прогресс, достигнутый, как полагает Вашингтон, Ташкентом в этой сфере.

Помпео, в частности, заявил: «В Узбекистане все еще необходимо провести большую работу, но он впервые за 13 лет больше не относится к странам, вызвающим особую озабоченность».

Он также добавил: «Мы с нетерпением ждем изменения требований к регистрации с тем, чтобы все больше религиозных групп могли свободно совершать обряды поклонения, а дети могли молиться в мечетях вместе с родителями».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после прихода к власти три года назад стремится покончить с изоляцией, в которой его страна находилась при его предшественнике Исламе Каримове. Узбекистанкие власти освободили более полутора тысяч заключенных, осужденных по статьям, связанным с религией, а также позволили вновь выезжать за пределы страны около 16 тысячам человек, находившимся в черном списке из-за из религиозной принадлежности. Также был одобрен план по внедрению рекоммендаций ООН и зарегистрирована первая с 2018 года церковь. Одновременно в отчете Госдепартамента отмечается, что несмотря на прогресс, в Узбекистане по-прежнему подавляются религиозные свободы.

Список наиболее нетерпимых к религиозным свободам стран Государственный департамент США относит Иран, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан. В него по итогам 2018 года также включили Пакистан за суды по делам, возбужденным по закону о святотатстве. В настоящее время пожизненное заключение или смертная казнь по этим обвинениям грозят 40 гражданам страны.

Помпео также отдельно упомянул Китай, который осудил за «ошеломительные нарушения религиозных свобод». В докладе Госдепартамента США относительно этой страны отдельная секция посвящена ситуации в Синьцзяне, где в так называемых «лагерях политического перевоспитания» принудительно содержатся сотни тысяч представителей этнических меньшинств, преимущественно исповедующих ислам, в том числе казахи и уйгуры.