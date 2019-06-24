Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой

- Узбекистан, общество
- 9:22, 24 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - Мониторинговая группа во главе с омбудсманом Улугбеком Мухаммадиевым в июне посетила колонию общего режима для женщин №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, сообщил 23 июня сайт уполномоченного парламента по правам человека.
В ходе визита омбудсман встретился с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, находящейся в колонии с марта. В беседе она выразила благодарность медицинскому персоналу учреждения за внимание и своевременно оказываемую медицинскую помощь, говорится в сообщении.
Состояние Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана, находящейся в заключении - удовлетворительное, она получает необходимую медицинскую помощь, заявил уполномоченный по правам человека при парламенте Улугбек Мухаммадиев.
Отмечается, что для медицинского обследования Гульнары Каримовой колония привлекла «ведущих специалистов в области кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и гинекологии. Отдельные специальные обследования проведены в Центральном госпитале МВД».
«По назначению врачей она на системной основе получает необходимые медицинские препараты. На сегодняшний день общее состояние здоровья Каримовой Г. И. в целом удовлетворительное, она получает рацион здорового питания», — подчеркивается в сообщении.
Напомним, что на прошлой неделе швейцарский адвокат Грегуар Манжа написал в Twitter после встречи с Каримовой, что ее состояние вызывает у него беспокойство.