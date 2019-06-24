Президенту Туркменистана показали проект «Ашхабад-сити» (видео)

CA-NEWS (TM) - 20 июня в мэрии Ашхабада президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание и ознакомился с ходом строительства в северной части столицы нового города, передает Хроники Туркменистана.



Президенту представили эскизы будущей застройки, а также объемный макет, которые были подготовлены министерством строительства и архитектуры, преподавателями и студентами Архитектурно-строительного института и Академии художеств.

По данным издания, город в городе, который уже получил неофициальное название «Ашхабад-сити», будет занимать площадь в 744 гектара. На них построят более 200 зданий, 180 из которых будут жилыми домами от 12 до 35 этажей. Район, где будет четыре средних школы и столько же детсадов, рассчитан на проживание более 107 тысяч человек.

По словам главы государства, новые строительные объекты должны соответствовать современным стандартам в плане дизайна и качества строительства, а также экологическим требованиям с точки зрения энергопотребления, обработки отходов и сохранения природы.

«Новый город призван превратить северную часть столицы в новый экономический центр с возможностями трудоустройства и бизнеса для жителей и инвесторов, обеспечить среду для развития предпринимательства и инноваций, а с учетом прогнозируемого увеличения населения Ашхабада – стать основой для расширения территории города», – передает ТДХ.

При строительстве сити президент поручил руководствоваться девизом «Государство – для человека!».