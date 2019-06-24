РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президенту Туркменистана показали проект «Ашхабад-сити» (видео)

CA-NEWS (TM) -  20 июня в мэрии Ашхабада президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание и ознакомился с ходом строительства в северной части столицы нового города, передает Хроники Туркменистана.

Президенту представили эскизы будущей застройки, а также объемный макет, которые были подготовлены министерством строительства и архитектуры, преподавателями и студентами Архитектурно-строительного института и Академии художеств.

По данным издания, город в городе, который уже получил неофициальное название «Ашхабад-сити», будет занимать площадь в 744 гектара. На них построят более 200 зданий, 180 из которых будут жилыми домами от 12 до 35 этажей. Район, где будет четыре средних школы и столько же детсадов, рассчитан на проживание более 107 тысяч человек.

По словам главы государства, новые строительные объекты должны соответствовать современным стандартам в плане дизайна и качества строительства, а также экологическим требованиям с точки зрения энергопотребления, обработки отходов и сохранения природы.

«Новый город призван превратить северную часть столицы в новый экономический центр с возможностями трудоустройства и бизнеса для жителей и инвесторов, обеспечить среду для развития предпринимательства и инноваций, а с учетом прогнозируемого увеличения населения Ашхабада – стать основой для расширения территории города», – передает ТДХ.

При строительстве сити президент поручил руководствоваться девизом «Государство – для человека!».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×