Парламент Казахстана соберется на совместном заседании 28 июня

CA-NEWS (KZ) - Парламент Казахстана соберется на совместном заседании 28 июня. Текст соответствующего распоряжения председателя мажилиса Нурлана Нигматулина распространила 24 июня пресс-служба палаты.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 28 июня 2019 года в 10 часов в городе Нур-Султане", – говорится в распоряжении спикера.

Повестка заседания в документе не указана.

С 1 июля в соответствии с законодательством в Казахстане начинаются летние парламентские "каникулы", которые продолжаются до конца августа. Традиционно перед "каникулами" парламентарии подводят итоги работы в рамках очередной сессии.