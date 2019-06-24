Житель Ташкента снял на видео убийство и расчленение своей собаки (видео 18+)

CA-NEWS (UZ) - В сети распространилось видео расправы над собакой. Личность мужчины установлена. ГУВД Ташкента заявило, что установило личность мужчины и примет меры в его отношении.

В сети Инстаграм появилось видео, как некий мужчина в упор расстреливает собаку в затылок и затем отрезает голову. Автор спешно удалил видео и перевёл свой аккаунт в закрытый режим. Но блогеры успели сохранить ролик и аккаунт его автора с фотографией. Жутким видео заинтересовались сотрудники правоохранительных органов Узбекистана.

«Руководством ГУВД Ташкента взят на контроль данный факт. О мерах, принятых к мужчине, расправившемуся с животным, будет сообщено дополнительно. Помощь в установлении его личности оказали журналисты и блогеры», - прокомментировали в пресс-службе столичного ГУВД.

В мае этого года Сенат Олий Мажлиса одобрил усиление санкций за жестокое обращение с животными. За жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных виновные выплатят от 1 до 3 МРЗП (ранее размер штрафа составляет от 0,5 до 2 МРЗП) или от 202703 сум до 608 000 сум ($24-$70).