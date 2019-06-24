За год до президентских выборов в Таджикистане: предложение по изменению в составе ЦИК

CA-NEWS (TJ) - Члены политических партий Таджикистана не смогут быть представлены в Центральной избирательной комиссии по выборам и референдумам – государственном органе, который организовывает проведение выборов и референдумов в стране, а также ведет подсчет голосов по итогам избирательных кампаний, передает Радио Озоди.



Власти Таджикистана надеются, что «беспартийные лица обеспечат прозрачность предстоящих выборов» и исключат «конфликт интересов». Однако критики убеждены, что «косметические реформы» не способны коренным образом что-то изменить и не повлияют на решения, принимаемые «сверху».

Источник в таджикском парламенте сообщил, что в нижнюю палату парламента поступил соответствующий проект поправок, который в ближайшее время будет рассмотрен и принят. Некоторые из таджикских депутатов в беседе с Радио Озоди подтвердили данный факт.

Абдухалим Гаффоров, член парламента и председатель Социалистической партии Таджикистана, сказал, что целью инициативы является беспристрастность работы ЦИК.

«Мы также выступаем за то, чтобы в ЦИК были беспартийные лица, не имеющие отношения к правящей НДПТ, либо социалистам, демократам и т.д., чтобы выборы проходили на демократической основе и ни одна политическая партия не вмешивалась в этот процесс», - сказал он.

Депутаты также сообщили, что согласно проекту поправок, члены политических партий имеют право контролировать процесс голосования в качестве наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий.

«Предложенные изменения касаются лишь работы центрального органа ЦИК. На избирательных участках участие представителей политический партий никто не отменял», - сказал один из собеседников.

Саиджафар Усмонзода, депутат и лидер Демократической партии, говорит, что представители партий обычно следят за ходом выборов в качестве наблюдателей. Но, по его словам, «они, так же, как и международные наблюдатели, должны находиться в восьми метрах от урны для голосования».

Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана состоит из председателя, его заместителя и 13 членов, которые избираются Маджлиси намояндагон по предложению президента. В прежние годы в состав ЦИК входили представители семи политических партий страны, в том числе ныне запрещенной Партии исламского возрождения. Джалодиддини Махмуд, член ПИВТ, входивший в ЦИК, был взят под стражу и осужден в преддверии парламентских выборов-2015. Социал-демократическая партия никогда не имела своих представителей в ЦИК.

Некоторые критики считают, что изменения в составе ЦИК носят «косметический характер» и связаны с рекомендациями международных организаций, но на деле это ничего не изменит.

Один из собеседников на правах анонимности сказал, что «кто бы там ни был, он будет отстаивать интересы правящей элиты». «Кто осмелится пойти наперекор? Кроме того, кандидаты в члены ЦИК предлагаются президентом и утверждаются Маджлиси Милли», - отметил он.

Шокирджон Хаким, заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана, также сказал, что «от этой инициативы не стоит ожидать серьезных качественных изменений».

Между тем вышеназванные поправки предложены за год до проведения в Таджикистане очередных парламентских и президентских выборов.

Все предыдущие выборы в стране подвергались критике со стороны западных наблюдателей и назывались «непрозрачными» и «несвободными». Но власти и наблюдатели постсоветских стран и ШОС в единый голос всегда заявляли, что выборы проходили на демократической основе и соответствуют международным стандартам.