На перевале «Камчик» водителям раздают бесплатное мороженое «для повышения бдительности»

CA-NEWS (UZ) - На перевале «Камчик» сотрудники УБДД УВД Наманганской области начали раздавать водителям бесплатное мороженое.

Как говорится в сообщении УВД Наманганской области, данная акция проводится в целях повышения бдительности водителей и пассажиров.

Напомним, в апреле текущего года на перевале «Камчик» сотрудниками УБДД были также организованны бесплатные кофе-брейки. Инспекторы останавливали уставших от дороги водителей и угощали их кофе или крепким чаем для бодрости.

Камчик — горный перевал, расположенный на востоке Узбекистана, на севере граничит с Кыргызстаном и на юге с Таджикистаном. Перевал является единственным наземным путём для автотранспорта между Ташкентской областью и Папским районом Наманганской области Ферганской долины, начинающимся сразу после Ангренского района. Параллельно по перевалу проходит регулярное транспортное сообщение по трассе Ташкент — Ош. Максимальная высота перевала достигает 2268 метров над уровнем моря.

Перевал является стратегически важным для экономики Узбекистана, так как обеспечивает основную часть транспортного и пассажирского сообщения из столицы Узбекистана в три густонаселенных области Ферганской долины — Наманганскую, Андижанскую и Ферганскую, по основной автотрассе в перевале курсирует около 10-15 тыс. машин ежесуточно.