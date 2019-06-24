РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На перевале «Камчик» водителям раздают бесплатное мороженое «для повышения бдительности»

CA-NEWS (UZ) -  На перевале «Камчик» сотрудники УБДД УВД Наманганской области начали раздавать водителям бесплатное мороженое.

Как говорится в сообщении УВД Наманганской области, данная акция проводится в целях повышения бдительности водителей и пассажиров.

Напомним, в апреле текущего года на перевале «Камчик» сотрудниками УБДД были также организованны бесплатные кофе-брейки. Инспекторы останавливали уставших от дороги водителей и угощали их кофе или крепким чаем для бодрости.

Камчик — горный перевал, расположенный на востоке Узбекистана, на севере граничит с Кыргызстаном и на юге с Таджикистаном. Перевал является единственным наземным путём для автотранспорта между Ташкентской областью и Папским районом Наманганской области Ферганской долины, начинающимся сразу после Ангренского района. Параллельно по перевалу проходит регулярное транспортное сообщение по трассе Ташкент — Ош. Максимальная высота перевала достигает 2268 метров над уровнем моря.

Перевал является стратегически важным для экономики Узбекистана, так как обеспечивает основную часть транспортного и пассажирского сообщения из столицы Узбекистана в три густонаселенных области Ферганской долины — Наманганскую, Андижанскую и Ферганскую, по основной автотрассе в перевале курсирует около 10-15 тыс. машин ежесуточно.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×