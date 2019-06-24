Узбекистан и США обсудят в Брюсселе вопросы прав человека

- Узбекистан, политика
- 10:30, 24 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - 24 июня в Брюсселе состоится 15-е заседание Подкомитета «Узбекистан-ЕС» по юстиции, внутренним делам, правам человека и сопутствующим вопросам, сообщила пресс-служба МИДа.
Делегацию Узбекистана в составе представителей министерств юстиции, иностранных дел и Национального центра по правам человека возглавит заместитель министра юстиции Акбар Ташкулов.
Как ожидается, узбекская делегация обсудит с европейскими коллегами вопросы сотрудничества в области укрепления верховенства права, защиты прав человека, свободы собраний и ассоциаций и другие темы.
По информации Постоянного представительства Узбекистана при Евросоюзе, стороны обсудят также перспективы взаимодействия в сфере борьбы с угрозами терроризма, нелегальной миграции, наркотрафика и организованной преступности.
Еще одним пунктом повестки заседания станет подготовка ко второму раунду переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским союзом.