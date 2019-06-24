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  24 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Взрыв произошел на территории воинской части в Туркестанской области

CA-NEWS (KZ) -  В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на территории воинской части 24 июня произошел взрыв, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД республики.

По данным ведомства, в понедельник в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области.

На место вызова привлечены 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

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