Взрыв произошел на территории воинской части в Туркестанской области

CA-NEWS (KZ) - В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на территории воинской части 24 июня произошел взрыв, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД республики.

По данным ведомства, в понедельник в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области.

На место вызова привлечены 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.