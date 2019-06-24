В Петербурге мигрант из Узбекистана получил удар ножом под сердце от инвалида на одной ноге

CA-NEWS (UZ) - Инвалид без ноги и на костылях ранил в Петербурге мигранта из Узбекистана. Конфликт произошел в закусочной Петербурга, поздно вечером, 22 июня, сообщили местные СМИ.

По рассказам очевидцев, человек с ограниченными физическими возможностями после обмена любезностями предложил разобраться на улице. В резутате и произошла поножовщина. Один из узбеков получил удар ножом под сердце. У него оказалось пробито легкое. С места происшествия мигранта доставили в больницу.

Отсутствие левой ноги не помешало инвалиду быстро скрыться с места происшествия. Сейчас его ищут.