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  24 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане создан новый информационный сайт для туристов

CA-NEWS (UZ) -  Госкомтуризм Узбекистана создал новый официальный веб-сайт с указанием конкретных сроков и мест проведения крупных мероприятий в стране в течение года uzevent.com. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сайт представлен на трех языках - узбекском, русском, английском. Далее планируется введение французского, итальянского, немецкого, испанского, китайского, японского, корейского языков, также создание мобильного приложения для веб-страницы.

По данным Госкомтуризма Республики, ожидается, что к концу 2019 года количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан, достигнет 5,9 млн человек. В прошлом году страну посетил 5,3 млн человек.

В 1 квартале этого года Узбекистан посетило 1,38 млн туристов, что больше на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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