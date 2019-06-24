Минобороны Казахстана сделало официальное заявление по ЧП в воинской части

CA-NEWS (KZ) - 24 июня т.г. на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных Сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.