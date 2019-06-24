В минпродсельхозе Монголии обсудили возможности экспорта халяльного мяса в Узбекистан

CA-NEWS (MNG) - 21 июня заместитель министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Ж. Сауле приняла делегатов во главе с председателем государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства Узбекистана Бахромжоном Норкобиловым, передает Montsame.



В начале встречи замминистра Ж. Сауле дала краткий обзор о политике правительства Монголии в области сельского хозяйства и легкой промышленности и подчеркнула, что Монголия имеет широкие возможности для сотрудничества с Республикой Узбекистан во многих отраслях.

Узбекская делегация, со своей стороны рассказала, что во время пребывания в Монголии они ознакомились с пастбищным животноводством и фермерским хозяйством, посетили несколько мясоперерабатывающих заводов Улаанбаатара. “Внедрение стандартов халяльного убоя скота на этих предприятиях создают возможности для экспорта мяса в Узбекистан”, - отметила узбекская делегация.

Стороны договорились и далее реализовывать совместные проекты и программы по расширению сотрудничества в области животноводства и ветеринарии, обмениваться опытом, увеличить объем торговлт животноводческим сырьем и продукцией.