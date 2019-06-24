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  24 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Китай поставил в Узбекистан 68 автобусов для путешествий

CA-NEWS (UZ) -  18 июня китайская компания «Zhengzhou Yutong Bus Co» завершила поставку 68 автобусов Yutong ООО «Узавтотранс Сервис», сообщила пресс-служба Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.

На автовокзале «Ташкент» состоялась торжественная церемония подписания Меморандума о научно-техническом сотрудничестве и повышении квалификации водителей и технического персонала. Основная цель - вывести качество транспортных услуг на новый уровень.

Сяо Вэй Тао, генеральный директор компании «Yutong», отметил, что страна создала огромные возможности для работы иностранных компаний, и выразил уверенность, что сотрудничество с «Узавтотранс Сервис» будет продолжено.

В ближайшее время «Узавтотранс Сервис» планирует запустить регулярные автобусные маршруты в соседние республики и города России, такие как Москва, Омск, Уфа, Самара и Новосибирск.

В марте текущего года Министерство транспорта Республики Узбекистан учредило ООО «Узавтотранс Сервис». В соответствии с этим был подписан контракт на покупку 168 современых автобусов из Китая марки “Yutong” для снабжения автопарка.

На сегодняшний день все эти автобусы доставлены в Узбекистан. На данный момент предприятие ” Uzautotrans Serviсe " осуществляет регулярные автобусные рейсы по 11 междугородним маршрутам и пяти международным маршрутам: Ташкент-Тараз, Ташкент-Туркестан, Ташкент-Ушкунур, Ташкент-Алма-Ата, Чирчик-Ушкунур.

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