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  24 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон открыл в Сангворе ряд объектов и встретился с местным населением

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 24 июня, в рамках своей рабочей поездки в Раштскую долину в районе Сангвор принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию спортивной площадки общеобразовательной школы №1, сообщает пресс-служба главы государства.

В райцентре Сангвора в присутствии президента были начаты работы по строительству и реконструкции зданий исполкома народно-демократической партии Таджикистана, отдела образования и отдела ГКНБ.

Также в Сангворе Рахмон посетил выставку продукции сельского хозяйства и принял участие в церемонии открытия торговых центров, цеха, чайханы и гостиницы.

Глава государства вручил подарки более 60 детям-сиротам и из малоимущих семей, после чего, принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию флагштока с государственным Флагом, высотой 50 метров.

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