Правозащитники ООН опубликовали свои выводы по нескольким процессам в России и Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - По итогам последней сессии, которая недавно завершилась в Женеве, Рабочая группа по произвольным задержаниям опубликовала свои выводы по 31 жалобе, в том числе по делам двух россиян – бывшего сотрудника компании «ЮКОС» Алексея Пичугина и представителя организации «Свидетели Иеговы» Дмитрия Михайлова. Среди рассмотренных жалоб также дело таджикского правозащитника Бузургмехра Ёрова, передает служба новостей ООН.

Рабочая группа, в которую входят пять человек, занимается расследованием случаев предполагаемого произвольного лишения свободы, в том числе рассматривает индивидуальные жалобы и выносит по ним свое экспертное заключение.

Так, изучив обстоятельства дела Пичугина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в организации заказных убийств, эксперты пришли к выводу, что процесс в отношении бывшего сотрудника «ЮКОС» проходил с нарушениями международного права. Эксперты ООН призвали правительство России выпустить Пичугина на свободу, а также выплатить ему компенсации «в соответствии с международным правом».

По итогам рассмотрения жалобы члена общины «Свидетелей Иеговы» Дмитрия Михайлова из города Шуи Ивановской области России эксперты ООН рекомендовали прекратить в его отношении уголовное преследование и выплатить ему компенсацию за содержание под стражей до суда.

В настоящее время Михайлов обвиняется по трем пунктам: членство в экстремистской организации, ее финансирование и участие в ее деятельности. В случаи обвинительного приговора ему грозит длительное тюремное заключение.

Бузургмеҳр Ёров – юрист-правозащитник, представлявший в суде интересы членов оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана, был арестован в 2015 году. Члены Рабочей группы, изучив материалы дела и информацию, предоставленную правительством Таджикистана, пришли к выводу, что арест Ерова противоречит международному праву. Эксперты рекомендовали выпустить правозащитника из тюрьмы и выплатить ему компенсацию.

Они также призвали правительства России и Таджикистана в течение шести месяцев предоставить информацию о выполнении предложений Рабочей группы. Эксперты напомнили, что Совет ООН по правам человека рекомендовал всем странам сотрудничать с Рабочей группой по произвольным задержаниям и принимать во внимания ее выводы.