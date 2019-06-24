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  24 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ВБ предоставит Таджикистану около $100 млн на повышение социальной устойчивости
Всемирный банк
Всемирный банк

CA-NEWS (TJ) -  Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил грант в размере $67 млн для реализации двух проектов, направленных на устранение рисков уязвимости и повышение социальной устойчивости в Таджикистане.

Финансирование для Проекта развития сельской экономики составляет $30 млн, а для Проекта по повышению социально-экономической устойчивости - $37 млн, сообщается на сайте Всемирного банка.

Проекты будут реализованы на юге Таджикистана - в Хатлонской области и на востоке Таджикистана - в ГБАО, сообщает Азия Плюс.

«Мы тесно сотрудничали с правительством Республики Таджикистан и другими партнерами для выявления рисков, которые способны сдерживать развитие Таджикистана и препятствовать реализации спроектированных мероприятий, направленных на расширение возможностей для уязвимых групп и снижение рисков социальной и экономической изоляции отдаленных сообществ», - отметил постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс.

Проект развития сельской экономики будет способствовать расширению возможностей для получения местным населением доходов путем инвестирования в две отрасли с наивысшим потенциалом - туризм и агробизнес.

Проект поддержит и дополнит государственные инвестиции в инфраструктуру объектов культуры и предоставит сообществам средства для улучшения инфраструктуры малого местного агробизнеса, включая местные рынки.

Проект по повышению социально-экономической устойчивости будет оказывать поддержку местным органам власти и общественным институтам, включая махаллинские комитеты, в предоставлении базовой инфраструктуры и услуг в соответствии с местными приоритетами и расширении возможностей для получения средств к существованию для молодежи.

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