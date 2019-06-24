В Монголии начался визит президента Национального Совета Швейцарии

CA-NEWS (MNG) - Сегодня 24 июня по приглашению председателя Великого Государтственного Хурала (парламент) Г.Занданшатара в Улаанбаатар с официальным визитом прибыла президент Национального Совета Швейцарии Марина Кароббио Гушетти. В 9.20 часов на главной площади столицы состоялась церемония встречи почетного гостя, передает Montsame.



Визит президента Национального Совета Швейцарии продолжится до 26 июня. В состав делегации вошли посол Швейцарской Конфедерации в Монголии Бернардино Регаццони, глава комитета по вопросам международных отношений швейцарского парламента. Клаудио Фишер и другие официальные лица.