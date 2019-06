The New York Times опубликовало расследование убийства иностранных туристов в Таджикистане летом 2018 года

Хусеин Абдусамадов - лидер группировки, напавшей на велотуристов

CA-NEWS (TJ) - The New York Times (NYT) опубликовалo интервью своего журналиста – расследователя Рукмини Каллимачи с Хусейном Абдусамадовым, главарем террористической группы, убившей в июле 2018 года четырех иностранных туристов на юге Таджикистана.

Хроника событий:

29 июля 2018 года примерно в 15:30 по местному времени на автодороге Куляб-Душанбе, на территории Дангаринского района автомашина «Леганза» совершила намеренный наезд на велотуристов. Затем, как сообщает МВД Таджикистана, преступники вышли из машины и начали добивать туристов ножами и топорами.

В результате погибли четверо иностранцев, двое получили ранения. Больше всего повезло французу: он отстал от группы, и в момент трагедии на трассе его не было среди велосипедистов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в селе Торбулок в тот же день был обнаружен автомобиль Daewoo Leganza с видимыми повреждениями, свидетельствующими о причастности к инциденту. По документам владельцем машины оказался Джафариддин Юсупов 1997 года рождения. Кроме него, по данным МВД Таджикистана, в момент преступления в автомобиле находились еще как минимум три человека.

Вечером того же дня один подозреваемый был задержан, двое других попытались оказать сопротивление и были убиты. Паспортные данные и фотографии подозреваемых в нападении на туристов были опубликованы на сайте МВД. Ими оказались молодые парни — 18-летний Сафаров Зафарджон, 21-летний Юсуфов Джаъфариддин и 19-летний Маджидов Асомуддин.

Утром 30 июля МВД сообщило об обнаружении и ликвидации преступной троицы в селе Осмондара. Еще двое предполагаемых участников преступления были задержаны позже.

Вскоре американская компания SITE Intelligence Group, следящая за информационной активностью экстремистов, сообщила, что ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». В Сети было опубликовано видео, где пятеро молодых людей из Таджикистана присягают на верность террористической группировке, подтвердив тем самым версию о теракте. В свою очередь, МВД Таджикистана возложило ответственность за теракт на запрещенную в стране Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

«По показаниям Абдусамадова Хусейна (лидер группировки напавших на туристов, - ред), он в период с 2014 по 2015 год четырежды для проведения идеологической и военной подготовки посещал города Кум и Мазендеран Исламской Республики Иран, где встречался с активным членом террористической и экстремистской организаций «Партии исламского возрождения» Убайдовым Носиржуджой Ахтамовичем по прозвищу Кори-Носир», - сообщило МВД.

В Тегеране опровергли причастность к инциденту. «Иран не имеет какого-либо отношения к этому инциденту», - говорится в сообщении представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

4 августа 2018 года генеральная прокуратура Таджикистана опубликовала заявление, в котором говорится, что преступники, напавшие в Дангаре на иностранных велотуристов, будучи членами террористическо-экстремистской организации – бывшей «Партии исламского возрождения» (ПИВТ) действовали на основе заранее разработанного за рубежом плана под прикрытием знамени ИГ.

Расследование спецкорреспондента NYT Рукмини Каллимачи:

Jay Austin and Lauren Geoghegan quit their jobs to bike around the world. After more than a year on the road, their story came to a violent end. Follow their journey on tomorrow’s episode of @TheWeekly. pic.twitter.com/D8fNdqFSJy — FXNetworks (@FXNetworks) 22 июня 2019 г.

В ходе своего расследования Рукмини изучила блог двух убитых велотуристов. Почему двое волне успешных работников рискнули бросить всё и отправились путешествовать по миру. После прочтения всех записей, Рукмини пришла к выводу, что Джей Остин и Лорен Гейган не гонялись за материальными богатствами и хотели наслаждаться каждым днем.

Ранее Рукмини уже писала статью об этих двух велотуристах, которые позже подверглись критике за то, что отправились велотуром по Таджикистану. Рукмини в ответ привела информацию Госдеп США в которой говорилось, что в Таджикистане безопаснее, чем во Франции.

Мать Лорен выразила беспокойство, когда они готовились покинуть Европу и отправиться в Таджикистан.

- Мам, давай посмотрим, что говорит госдепартамент, - предложила ее дочь.

Они зашли на сайт Госдепа, в котором правительство США пишет о Таджикистане: «соблюдать обычные меры предосторожности» и ничего более.

14. After I wrote about Jay & Lauren last year, readers blamed them for their own deaths, claiming they'd been reckless by going to Tajikistan. Fact: Before their death, the State Department had ranked Tajikistan a Level 1, safer than France which is Level 2: pic.twitter.com/vqjhr9s9vr — Rukmini Callimachi (@rcallimachi) 23 июня 2019 г.

Во время своего расследования в Таджикистане, Рукмини отметила, что таджики очень гостеприимный народ и постоянно извинялись за произошедшее, словно они лично были виноваты. На месте инцидента установлен памятник в память о погибших велотуристах.

Помимо того, что ИГ взяла на себя ответственность, оно также опубликовало видео на котором показаны пять человек, предположительно совершивших убийства.

«Я изучаю деятельность ИГ уже 5 лет и я ранее не сталкивалась с тем, что группа публикует видео нападавших и где ИГ не принимает участие», - отмечает спецкорреспондент NYT.

Рукмини решила найти то самое место в котором было снято видео последователей ИГ. В этом ей помог коллега из Таджикистана (Абудумумин Шерхонов). Найдя то место, Рукмини предположила, что выбор пал не случайно и эта местность, которое может узнать любой таджик — то же самое, если снять фильм у Статуи Свободы, то будет понятно, что это Нью-Йорк.

6. My Tajik colleague Abdumumin Sherkhonov recognized the blue body of water in the video as being a famous site in Tajikistan: Norek Dam, until recently the country's only dam. He spent hours traipsing over the wilderness behind it before locating the spot & then took me there pic.twitter.com/vyX3bmQrXO — Rukmini Callimachi (@rcallimachi) 24 июня 2019 г.

В ходе задержания нападавших, 4-ро были убиты при попытке сопротивления, а задержан только один — Хусеин Абдусамадов. Были опубликованы и их тела, но было невозможно сравнить те ли это парни, которых можно увидеть на ролике, распространенном ИГ.

Позже один из следователей по данному делу рассказал, что главарем был именно Хусеин Абусамадов и показал его телефон.

Хусеин организовал съемку видеоролика на склоне горы, который был отправлен ИГ перед нападением. Он также снял на видео убийство туристов и пытался отправить ИГ, но из-за слабой сети, ему это не удалось.

Следователь показал в телефона Хусеина чат «Threema», которым раньше пользовались сторонники ИГ. В чате, Рукмини обнаружила переписку с куратором ИГ, который объяснял ему как отправить видео с убийством.

Следователь также предоставил записи видеокамер на которых Хусеин получает деньги по банковскому переводу из России. Известно, что все пятеро нападавших работали трудовыми мигрантами, и на часть денежных переводов купили ножи и топоры.

Продавец ножей узнал по фото Хусеина и рассказал, что тот действительно приходил к нему и попросил острые ножи и чтобы его проверить он порезал себе палец.

Но самым важным доказательством было следующее: официальные лица поделились с корреспондентами, что Хусейн отправился в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ после нескольких месяцев как правительство Таджикистана заявило, что нападение совершила запрещенная в стране Партия Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ).

Официальный запрос на проведение интервью с Хусеином Абдусамадовым было отправлено корреспондентом NYT в ноябре 2018 года и власти связались с ней в декабре, сообщив, что она может побеседовать с обвиняемым.

Но согласится ли он сам на интервью? Охранники не позволили корреспонденту остаться с ним наедине и сказали, что во время беседы на него должны быть надеты наручники. Также два охранника держали руки на его плечах.

Хусеин Абдусамадов сказал, что не чувствует никакого раскаяния за то, что он сделал. Что он снова убьет велотуристов, если ему дадут шанс. Он сказал, что сделал это по приказу Исламского государства.

Корреспондент спросила его, убил бы он ее, если бы мог? Он согласился.

Гульчехра Шодмонова, мать Абдусамадова в интервью Радио Озоди в прошлом году сказала, что ее сын горько сожалеет и плачет.

«Но потом в интернете появилось сообщение о том, что Хусейн не раскаивается в содеянном», - рассказала она Радио Озоди. По ее словам, скорее всего Хусейн боится, что в случае публичного раскаяния ПИВТ и «Исламское государство» будут мстить и наказывать его родным.

Хусеин рассказал, что его знакомство с ИГ началось под опекой человека по имени Кори Нассир, исламистского священнослужителя, с которым Хусейн познакомился в 1990-х годах.

Кори Нассир был членом партии ПИВТ, поэтому таджикское правительство возложило вину на них. Хусейн рассказал, что вместе с Кори Нассиром он отправился в Сирию

Корреспондент посетила семью Кори Нассира в Таджикистане и встретилась с его первой женой, которая сказала, что не слышала ничего о нем много лет. Правительство сообщило ей, что он был убит в Сирии.

У Кори Нассира была и вторая жена. Корреспондент смогла встретиться с ее братом, который рассказал, что по сообщению властей его сестра отправилась в Сирию вместе с мужем и была задержана позже в Мосуле.

Чтобы подтвердить это заявление, корреспондент отправилась в Ирак, но ни в одной из тюрем самостоятельно найти ее не удалось.

«Я обратилась за помощью к Абу Али аль-Басри, руководителю одного из ведущих разведывательных ведомств страны. Он назначил агента по этому делу. Она использовала датированную фотографию жены Кори Нассира, чтобы найти ее» - передает корреспондент.

Сравнив фотографию жены, агент нашел женщину соответствующую ее описанию в базе данных иностранных женщин ИГ, удерживаемых в Ираке. Она использовала технику, включающую набросок контура ее глаз и линий лица на прозрачном листе бумаги, чтобы сравнить 2 фото.

Используя эту технику, агент подтвердил, что женщина, находящаяся под стражей в Ираке, действительно была женой Кори Нассира.

Корреспондент направилась поговорить со второй женой Нассира в тюрьму, где она подтвердила, что вместе с мужем отправились в Сирию, а затем в Ирак, чтобы присоединиться к ИГ. Информация, рассказанная Хусейном подтвердилась.

Корреспондент провела 4 часовое интервью с Хусейном в ходе которого он рассказал, что когда-то в Сирии проходил военную подготовку, прежде чем воевать на фронтах за ИГ, в том числе в битве за Таль-Афар. Он также сообщил, что занимался вербовкой других русскоязычных в интернете.

Хусейн подтвердил, что в конечном итоге он был частью отдела внешних операций ИГ, того же подразделения внутри ИГ, которое осуществляло атаки в Париже и Брюсселе. К 2018 году, когда ИГ теряло территорию, он рассказал, что собирался совершить нападение в Бельгии на парламент ЕС.

Но в Турции он не смог собрать документы для въезда в Европу, предположив, что ЕС, наконец, закрыл пробелы в своей структуре безопасности, которые позволяли рекрутам ИГ возвращаться из Сирии. Именно тогда он и получил приказ вернуться в Таджикистан. Ему было приказано атаковать "неверующих".

«Мужчины припарковались на обочине Памирского шоссе, популярного у западных велосипедистов. Расследование показывает, что GPS телефона велосипедистов и GPS Хусейна пересеклись в первый раз утром в день нападения».

Чаты на телефоне Хусейна показывают, что он пытался отправить видео убийства человеку внутри ИГ под названием "Нухас".

- Он сказал мне, что впервые связался с Нухасом по Telegram через Кори Нассира. Нухас находился Сирии, когда Хусейн был отправлен в Таджикистан для нападения.