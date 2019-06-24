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  24 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Литературной газете» Узбекистана запретили критиковать Ислама Каримова

CA-NEWS (UZ) -  Агентство информации и массовых коммуникаций при администрации президента РУз запретило редакции «Литературной газеты» («Адабиёт газетаси») очернять действующий режим, критиковать покойного первого президента Ислама Каримова и упоминать в своих материалах имя оппозиционного лидера Мухаммада Салиха.

В своем письме-прошении на имя главного редактора «Литературной газеты» Бахтияра Каримова «попытку издания очернить имя Ислама Каримова» и «открытое выражение уважения оппозиционному поэту Мухаммаду Салиху» агентство квалифицирует как нарушение закона.

Главный редактор «Литературной газеты» Бахтияр Карим назвал данный документ «цензурой в стиле 37-х годов».

Однако представители Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана попытались всячески заверить его, что их ведомство не занимается цензурой.

В конце документа от руководства издания требуется «принять дисциплинарные меры в отношении ответственных сотрудников газеты, допустивших правонарушение».

Главный редактор «Литературной газеты» Бахтияр Карим говорит, что является единственным штатным сотрудником газеты. "Получается, что я должен принять меры против самого себя?", – удивляется главред.

Письмо-прошение № 05-66 Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана было отправлено в редакцию «Литературной газеты» 31 мая этого года. Документ из шести страниц подписан первым заместителем директора Агентства Авазом Ходжиметова.

В нем говорится, что в своих материалах «Литературная газета» критически отзывается о периоде правления Ислама Каримова, что является нарушением законов Узбекистана. Кроме того в документе подчеркивается, что фраза «Половина мужчин –мардикоры. Оставшиеся – в тюрьме» из стиха поэта Хамракула Аскарова «негативно отражается на сознании общества». А фраза «пагубность единовластия», приведенная в статье бывшего государственного советника Мавлона Умурзакова, согласно заключению Агентства, «служит очернению периода правления Каримова».

В прошении агентства «упоминание в материалах газеты имени Мухаммада Салиха, проживающего за рубежом и высказывающего резкие мнения против политики республики Узбекистан», расценивается как нарушение закона. ​В документе узбекские писатели Набижон Бокий и Нуриллох Мухаммад Рауфхан обвиняются «в упоминании в своих статьях имени Мухаммада Салиха».

Нуриллох Мухаммад Рауфхан назвал письмо-прошение Агентства «настоящим безумием». "От этого документа попахивает репрессиями 37-х годов. Директор Агентства Комил Алламжонов заявляет, что «будет защищать свободу слова» и в это же самое время его заместитель подписывает документ, ограничивающий свободу слова. Нигде не существует официального запрета на упоминание в статьях имени Мухаммада Салиха. На самом деле, подписавший этот документ чиновник выступает против политики президента", – говорит писатель.

Оппозиционный политик и известный поэт Мухаммад Салих сказал, что даже при президенте Исламе Каримове не было документа, который бы накладывал запрет на упоминание его имени.

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