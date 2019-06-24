Казахстан планирует подписать договор по открытому небу с США

CA-NEWS (KZ) - Планируется подписание первого соглашения о воздушном сообщении в формате открытого неба с США. До конца года будет начат процесс прохождения технической аккредитации в США для открытия прямых рейсов, что позволит открыть рейсы в 2021 году. Об этом на круглом столе в сенате сообщил вице-министр индустрии Берик Камалиев, передает inbusiness.kz.

В целом в 2018 году число перевезенных пассажиров выросло до 7,9 млн человек, или на 7% (2017 год – 7,4 млн человек). Количество транзитных пассажиров увеличилось на 45%, с 620 тыс. до 900 тыс. чел. Опыт 72-часового безвизового режима для граждан Китая с

2018 года применяется и для граждан Индии, следующих транзитом через Казахстан. Достигнута договоренность с Минтрансом Российской Федерации по увеличению частоты полетов по маршруту Нур-Султан – Москва с 12 до 21 раза в неделю с каждой стороны с назначением вторых перевозчиков с каждой стороны, не аффилированных с "Эйр Астаной" и "Аэрофлотом". Данные мероприятия направлены для снижения цен на авиабилеты.

Со 2 июня начато выполнение регулярных рейсов по направлению Нур-Султан – Прага и рейс Нур-Султан – Улан-Батор с частотой два рейса в неделю. 6 июля начнутся полеты в Токио с государственной поддержкой субсидирования, осенью начнутся полеты в Шанхай, сообщили в министерстве.