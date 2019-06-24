В Таджикистане, девочка, которую подожгли подростки, остается в реанимации

CA-NEWS (TJ) - Вопиющий случай произошел средь бела дня 19 июня на территории столичного района Сино. Трое подростков подожгли девочку. МВД страны заявило, что трое несовершеннолетних подозреваемых в преступлении задержаны, однако родители девочки утверждают, что они находятся все еще на свободе.

По словам медиков, шестилетняя Осия Зулфонова получила ожоги 65% тела, ребенок находится в реанимации.

Тохир Зубайдов, врач городской ожоговой клиники №3, сказал 22 июня в беседе с Радио Озоди, что ребенок получил глубокие ожоги 45% поверхности тела. «Состояние пострадавшей тяжелое, врачи делают все возможное для ее спасения», - сказал он.

По словам врача, большая часть ожогов пришлась на спину, левую руку и ногу девочки, поэтому лечение и реабилитация займет длительный период.

Данный факт расследуется прокуратурой города Душанбе, на сегодняшний день причины и мотив преступления не объявлены.

По данным МВД, президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил озабоченность по поводу случившегося. Сообщается также, что президент поручил министру здравоохранения и социальной защиты населения взять под свой контроль лечение и уход за пострадавшим ребёнком.

В пятницу издание «Фараж» сообщило, что в джамоате Чорьяккорон района Рудаки, что в 5 километрах к западу от Душанбе, трое подростков связали игравшую рядом со своим домом с подругами шестилетнюю девочку к оградной сетке и подожгли.

Шерзод Зулфонов, отец девочки, сообщил "Фараж”, что это жестокое преступление совершили подростки из соседнего села, которые целыми днями предоставлены сами себе и гуляют из одного села в другое.

Мнение другой стороны получить на момент публикации нам не удалось. Правоохранители также отказываются от комментариев, ссылаясь на продолжающееся следствие. Этот вопиющий случай вызвал бурю возмущения в социальных сетях.