В казахском городе Арысь произошел взрыв на территории воинской части. Жителей эвакуируют (видео)

Советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов распространил заявление главы региона Умирзака Шукеева по поводу чрезвычайной ситуации в городе Арысь, передает informburo.kz

"На территории воинской части произошли взрывы. В 9.20 поступило сообщение, была объявлена чрезвычайная ситуация по области. Мобилизованы все районы, ближайшие населённые пункты. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. Поэтому по всем направлениям города будут двигаться колонны, машины будут подбирать людей и выводить на специально организованные лагеря", – заявил Умирзак Шукеев.

По его словам, все акимы районов должны организовывать лагеря для эвакуированных, составлять списки поступивших людей, распределять их по родственникам, в гостиницы.

"Каждый лагерь будет возглавляться акимом района. Сейчас вопрос эвакуации. Этим мы занимаемся", – заключил глава региона.

По данным акимата области, сейчас создан специальный штаб, представители правоохранительных органов и военные находятся в зоне ЧС. Всех жителей эвакуируют.