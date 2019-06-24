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  24 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В казахском городе Арысь произошел взрыв на территории воинской части. Жителей эвакуируют (видео)
Предыстория: 11 пострадавших обратились за медпомощью в Шымкенте после взрыва в Арыси

CA-NEWS (KZ) -  В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на территории воинской части 24 июня произошел взрыв, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД республики.

По данным ведомства, в понедельник в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области, передает Zakon.kz.

Советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов распространил заявление главы региона Умирзака Шукеева по поводу чрезвычайной ситуации в городе Арысь, передает informburo.kz

"На территории воинской части произошли взрывы. В 9.20 поступило сообщение, была объявлена чрезвычайная ситуация по области. Мобилизованы все районы, ближайшие населённые пункты. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. Поэтому по всем направлениям города будут двигаться колонны, машины будут подбирать людей и выводить на специально организованные лагеря", – заявил Умирзак Шукеев.

По его словам, все акимы районов должны организовывать лагеря для эвакуированных, составлять списки поступивших людей, распределять их по родственникам, в гостиницы.

"Каждый лагерь будет возглавляться акимом района. Сейчас вопрос эвакуации. Этим мы занимаемся", – заключил глава региона.

По данным акимата области, сейчас создан специальный штаб, представители правоохранительных органов и военные находятся в зоне ЧС. Всех жителей эвакуируют.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять срочные меры по ликвидации последствий взрыва на территории воинской части №44856 в Туркестанской области. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

"Поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь. Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов", – написал президент.

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