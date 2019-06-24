Власти Грузии проведут выборы в 2020 году по пропорциональной системе

CA-NEWS (CA) - Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили объявил, что главное требование оппозиции и митингующих будет удовлетворено: парламентские выборы в 2020 году пройдут по пропорциональной системе. Выборы состоятся с нулевым проходным барьером — в парламенте будут представлены почти все партии, которых поддерживают избиратели. Соответствующее заявление господин Иванишвили сделал на чрезвычайном брифинге, передает "Ъ".



Еще одно требование протестующих — об отставке главы МВД Георгия Гахарии — не удовлетворено. Пока неясно, прекратятся ли акции в центре Тбилиси.

Протесты с требованием отставки и досрочных парламентских выборов начались 21 июня. Поводом для протестов послужил визит российских депутатов. Глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе.