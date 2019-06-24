ЦБ Узбекистана: средняя сумма сбережений на душу населения составляет $1134

CA-NEWS (UZ) - Центральный банк Республики Узбекистан опубликовал данные анонимного опроса о количестве сбережений граждан в иностранной валюте, который он провел в интернете с конца мая по середину июня текущего года.

Согласно результатам исследования, средняя сумма сбережений на душу населения расчетно составляет 1134 долларов (9 600 000 сумов по официальному курсу).

Минимальная заработная плата в Узбекистане составляет 577 170 сумов (в настоящее время используется термин - минимальный размер оплаты труда - прим. ред.), что эквивалентно $67 по текущему курсу Центрального банка (8535 сумов).

54% респондентов указали, что имеют сбережения в долларах США.

Сообщается, что опрос был сделан в онлайн-режиме. Приблизительно 60 процентов респондентов, принявших участие в опросе, проживают в стране, из которых 10 процентов вывозили из республики на продажу товар средней стоимостью .

По данным аналитиков ЦБ, с учетом того что в первом квартале текущего года пределы родины покидали 2,5 млн граждан, сумма вывезенной продукции за указанный период составила $187 млн.

Как отмечается, исследование было проведено с целью улучшения статистических данных платёжного баланса и международной инвестиционной позиции.

«Результаты опроса относительно сбережений и финансовой помощи из-за рубежа соответствуют экспертным оценкам ЦБ, проводимым согласно рекомендациям Международного валютного фонда», - говорится в сообщении ЦБ.

Участникам был задан вопрос о сумме денег, отправленных из валютных фондов, импортированных или произведенных товаров из страны и из-за рубежа. Респонденты ответили на ряд вопросов касательно валютных накоплений, ввоза-вывоза товаров с целью перепродажи и финансовой помощи из-за рубежа.

По официальным данным, около 50 процентов респондентов заявили, что имеют родственников за рубежом, 59 процентов из этого числа сообщили, что принимают финансовую помощь из других стран.