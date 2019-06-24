Очередная «показуха» для президента Узбекистана: Детей взяли в «аренду» в еще не открывшийся детсад

CA-NEWS (UZ) - В ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкентскую область 1 июня этого года главе государства показали якобы запущенное в эксплуатацию детское дошкольное учреждение «Калдиргоч», расположенное в махалле «Нугойкурган» города Ахангаран.

Как сообщили СМИ, на встречу с Мирзиёевым вывели детей, которые являются воспитанниками совсем других детсадов. После отъезда президента, по их словам, детсад снова опустел.

О визите президента Шавката Мирзиёева в детское дошкольное учреждение «Калдиргоч» в городе Ахангаране 1 июня сообщило Национальное информагентство УзА.

Однако, как сообщила собеседница, проживающая недалеко от детсада «Калдиргоч», данное детское дошкольное учреждение еще не запущено в эксплуатацию, а запечатленные на фотографиях дети являются воспитанниками совсем других детсадов.

– У нас вошло в моду заниматься показухой. На самом деле, детский сад «Калдиргоч» действительно построен красиво, но он еще не запущен в эксплуатацию. Наряженных в красивую одежду воспитанников других детсадов просто взяли в «аренду». Просто это был очередной спектакль местных властей. Президент приехал, увидел якобы счастливую жизнь наших детей, обрадовался, выступил с речью. Все аплодировали ему. Однако на самом деле, это было представлением, построенным на лжи. Если президент действительно желает ознакомиться с положением дел в наших детских садах, почему он не изменит свой маршрут и не заглянет в любой встретившийся по дороге детский сад? Он неоднократно приказывал чиновникам не заниматься показухой, а сам продолжает играть главную роль в таких показушных представлениях, – говорит собеседница.

Другая собеседница из Ахангарана говорит, что детсад «Калдиргоч» проработал всего лишь один день – в день визита Шавката Мирзиёева в махаллю «Нугойкурган».

– Я обратилась к администрации детсада с просьбой взять моего ребенка, но мне сказали, что детсад откроется после 1-го июля. Я сказала им, что видела по телевизору, как детсад уже работает. А они мне в ответ заявили: «Детсад временно открылся для президента», – говорит собеседница.

Однако заведующий Ахангаранского городского отдела дошкольного образования Абдухаким Хамраев сказал, что детский сад «Калдиргоч» не работает из-за проблем с канализацией.

– Вообще-то мы открыли этот детсад, но потом прорвало канализационную трубу. Просто перед открытием детсада рабочие плохо проверили работу труб. Сейчас в детском саду идут ремонтные работы, мы откроем его в понедельник, – пояснил чиновник.

Вместе с тем он попытался опровергнуть информацию о том, что в день посещения президента Мирзиёева детсада «Калдиргоч» на встречу с ним вывели воспитанников других детсадов.

​– Нет, это были недавно набранные дети. Просто у нас канализация не работает. Как только заработает, мы с понедельника откроем этот детсад, ​– сказал Абдухаким Хамраев.

Глава государства уже заявлял, что в курсе «показух», устраиваемых перед его приездом в регионы.