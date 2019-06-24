Всемирный банк выделил $8,5 млн для поддержки сельского хозяйства Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Всемирный банк выделил $8,5 млн. для поддержки сельскохозяйственной сферы Таджикистана. Выделенные средства реализуются министерством финансов Таджикистана в сотрудничестве с тремя микрофинансовыми организациями в рамках Проекта по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского.

По данным Солиджона Мирзоева, специалиста в сфере окружающей среды при министерстве финансов Таджикистана, в настоящее время при министерстве реализуется около 2 тыс. 800 подпроектов, направленных на адаптацию сельского хозяйства к последствиям изменения климата: на семеноводство, выращивание сортов семян, устойчивых к засухам, болезням, садоводство, строительство теплиц, бурение скважин и другие.

«Только 20 проектов сейчас направлены на бурение скважин в более уязвимых районах Согдийской области – Истаравшане, Зафарабаде и Б.Гафурове», – сказал он.

Другим проектом, по словам Солиджона Мирзоева, который реализуется в поддержку сельхоза в Таджикистане в настоящее время, является Проект по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского моря. Этот проект реализуется совместно с Региональным экологическим центром Центральной Азии и финансируется Всемирным банком. Бюджет проекта составляет $8,5 млн. для Таджикистана.

«Проект рассчитан на 4 года, то есть его реализация началась с 2017 и завершится в 2021 году. В данный момент реализовано более $4 млн. Это инвестиционные проекты, реализуемые через три микро-финансовые организации, а также посредством Фонда зеленого финансирования», – отметил Солиджон Мирзоев.

По словам Сиявуша Бобохонова, специалиста по кредитованию Центра по реализации проектов при министерстве финансов Таджикистана, с начала реализации проекта до сегодняшнего дня было поддержано более 3 тыс. дехкан посредством кредитования по более низким процентным ставкам.

Основной целью кредитования по приемлемым процентным ставкам является стимулирование развития сельского хозяйства в Таджикистане.

«Кредиты выдаются тем лицам, которые соответствуют требованиям проекта, то есть это должен быть практикующий фермер с опытом и с участком земли, а также с отсутствием серьёзных кредитных историй», – отметил он.

Кредиты были направлены на птицеводство, строительства теплиц, выращивание зерновых культур, семян, устойчивых в условиях маловодья, приобретение препаратов специального назначения и др.