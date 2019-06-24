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  24 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Швейцария будут сотрудничать в научной и туристической сфере

CA-NEWS (MNG) -  Председатель ВГХ (парламента) Монголии Г.Занданшатар 24 июня провёл переговоры с президентом (председателем) Национального совета Швейцарской конфедерации Мариной Кароббио Гушетти, прибывшей в Улан-Батор с официальным визитом, передает Montsame.

Глава парламента Г.Занданшатар в начале переговоров поблагодарил спикера швейцарского парламента за принятие его приглашения и прибытие в Улаанбаатар с официальным визитом и отметил, что в этом году Монголия и Швейцария отмечают 55-летие со дня установления дипломатических отношений и 15-ю годовщину начала деятельности Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) в Монголии.

Марина Каробби Гушетти, со своей стороны, поблагодарив монгольскую сторону за теплый прием и гостеприимство, выразила уверенность в том, что её нынешний визит закрепит договоренности, достигнутые сторонами во время визита Спикера Г.Заншатара в Швейцарию три месяца назад. “За последние 10 лет Швейцария оказала безвозмездную помощь на общую сумму 100 млн.швейцарских фраков для развития сельского хозяйства Монголии, в том числе пастбищного хозяйства и улучшения условий жизни пастухов”, - добавила она.

Спикер ВГХ Г.Занданшатар подтвердил, что Швейцария является не только третьим соседом Монголии, но и одной из стран-доноров, поддерживающих нашу страну с самого начала процесса демократического перехода. “Проекты и программы, реализованные в вышеперечисленных отраслях принесли реальные практические результаты монголам, в том числе улучшению условий жизни скотоводов”, - отметил Г.Занданшатар и попросил швейцарскую сторону продолжить данные проекты и программы, отразив их в свою стратегию помощи на период 2020-2022 годы.

В ходе переговоров стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах науки, образования и инноваций, а также в области туризма двух стран. Кроме того, стороны договорились взаимно изучить вопрос открытия посольства Швейцарии в Монголии и уделить обоюдное внимание его решению.

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