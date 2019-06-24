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  24 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии арестован экс-премьер-министр

CA-NEWS (MNG) -  20 июня управлением по борьбе с коррупцией арестован экс-премьер-министр Монголии М.Энхсайхан, которого подозревают в намерении предоставить компании “Энержи Ресурс” привилегии при заключении договора об использовании месторождения Тавантолгой, передает Mongolnow.

Но этот договор так и не был заключён и, если всё же был бы подписан, таковые действия со стороны экс-премьера могли нанести государству огромный ущерб, — сообщают источники информации.

В ходе проверки этого вопроса свидетельские показания давали и трое других граждан, на основании которых М.Энхсайхан был допрошен и арестован.

М. Энхсайхан занимал должности премьер-министра Монголии с 1996 по 1998 год и министра без портфеля с 2014 по 2016 год

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