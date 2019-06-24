11 пострадавших обратились за медпомощью в Шымкенте после взрыва в Арыси
- Казахстан, происшествия
- 16:02, 24 июня 2019
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CA-NEWS (KZ) - 11 пострадавших после взрыва в Арыси самостоятельно обратились за медпомощью в Шымкенте, передает Zakon.kz.
По последним данным от пресс-службы Управления здравоохранения Шымкента, 11 человек обратились к медикам города. Им оказали необходимую помощь. Шестеро пострадавших, с различными травмами, госпитализировали. Их диагноз будет уточняться.
В Шымкенте принимать пострадавших от взрывов готовы три поликлиники: 1 и 2 ГКБ и токсикология, где имеется ожоговое отделение.