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  24 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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11 пострадавших обратились за медпомощью в Шымкенте после взрыва в Арыси

CA-NEWS (KZ) -  11 пострадавших после взрыва в Арыси самостоятельно обратились за медпомощью в Шымкенте, передает Zakon.kz.

По последним данным от пресс-службы Управления здравоохранения Шымкента, 11 человек обратились к медикам города. Им оказали необходимую помощь. Шестеро пострадавших, с различными травмами, госпитализировали. Их диагноз будет уточняться.

В Шымкенте принимать пострадавших от взрывов готовы три поликлиники: 1 и 2 ГКБ и токсикология, где имеется ожоговое отделение.

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