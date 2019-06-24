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  24 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Швеции в съемной квартире нашли тело гражданина Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  По информации посольства Узбекистана в Берлине, 21 июня 2019 года в Стокгольме (Швеция) в съемной квартире скончался 36-летний гражданин Узбекистана Акмалхон Чулиев.

В настоящее время местная полиция занимается выяснением обстоятельств смерти, сообщила пресс-служба МИДа.

Посольство направило официальный запрос шведской полиции с просьбой о предоставлении информации по данному случаю и поддерживает постоянный контакт с представителями узбекской диаспоры по вопросу организации перевозки тела покойного на родину.

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