В Швеции в съемной квартире нашли тело гражданина Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - По информации посольства Узбекистана в Берлине, 21 июня 2019 года в Стокгольме (Швеция) в съемной квартире скончался 36-летний гражданин Узбекистана Акмалхон Чулиев.

В настоящее время местная полиция занимается выяснением обстоятельств смерти, сообщила пресс-служба МИДа.

Посольство направило официальный запрос шведской полиции с просьбой о предоставлении информации по данному случаю и поддерживает постоянный контакт с представителями узбекской диаспоры по вопросу организации перевозки тела покойного на родину.