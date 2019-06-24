Что происходит в казахстанском городе Арысь, в котором произошел взрыв боеприпасов (видео)

CA-NEWS (KZ) - В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на территории воинской части 24 июня произошел взрыв, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД республики.

*во всех видео присутствует нецензурная лексика

По данным ведомства, в понедельник в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области.

В Арыси находится склад с вооружением, которое в наследство осталось со времен СССР. Склад считается одним из наиболее крупных в данном регионе.

По последним данным от пресс-службы Управления здравоохранения Шымкента, 11 человек обратились к медикам города. Им оказали необходимую помощь. Шестеро пострадавших, с различными травмами, госпитализировали. Их диагноз будет уточняться.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять срочные меры по ликвидации последствий взрыва на территории воинской части №44856 в Туркестанской области. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

"Поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь. Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов", – написал президент.

В городе введен режим ЧС. На данный момент происходит эвакуация всех жителей.

КЧС Казахстана сообщает о 56 автобусах направленных для эвакуации.

В Telegram каналах распространяют фотографии пропавших детей и видео мародерства пустующего города.

*фотографии пропавших детей в городе Арысь

Сообщается и о резком повышении цен на бензин и продукты питания.

В интернете публикуются и видеообращения от солдат.