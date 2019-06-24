130 миллионов швейцарских франков, изъятые Генеральной прокуратурой Швейцарии, будут возвращены Узбекистану

CA-NEWS (UZ) - В рамках уголовного расследования, которое продолжается уже более шести лет, Генеральная прокуратура Швейцарии обнаружила доказательства схемы незаконного сбора крупных сумм денег с иностранных компаний, желающих выйти на узбекский рынок.

В рамках этой схемы средства были затем отмыты за границей, прежде всего в Швейцарии. На основании проведенных расследований первоначальный приговор уже вынесен, и 130 миллионов швейцарских франков ($130 млн) в виде утраченных активов будут возвращены Узбекистану, отмечается в сообщении портала правительства Швеции.

Швейцарское расследование привело к возбуждению уголовного дела за рубежом, некоторые из которых привели к судебным решениям, в частности в Соединенных Штатах, Нидерландах и Швеции, где телекоммуникационные компании признали коррупционные деяния.

Родственнику Гульнары Каримовой, осужденному в Швейцарии, было приказано выплатить денежный штраф в сумме 390 000 швейцарских франков ($399 тыс). Кроме того, было конфисковано более 130 миллионов швейцарских франков с целью возврата этих средств в Узбекистан, отмечается в сообщении правительства Швеции.

В настоящее время по этому делу ещё пять подозреваемых пока находятся под следствием, и более 650 миллионов швейцарских франков остаются замороженными.

Напомним, немного ранее, дочь Гульнары Иман Каримова опубликовала в соцсетях обращение своей матери, в котором та просит освободить её и обещает не претендовать на денежные средства в сумме $131 000 000 и $555 000 000.



