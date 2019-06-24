В мае 2020 года в Узбекистане пройдет Региональная конференция ФАО для Европы и Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - Раз в два года страны Европы и Центральной Азии, в состав которого входят более 50 государств, объединяют усилия для разработки повестки дня по проблемам продовольствия и сельского хозяйства. Официально объявлено, что следующая Региональная конференция для Европы (РКЕ) пройдет в начале 2020 года в Узбекистане, сообщили в представительстве ФАО В Бишкеке.



Ожидается, что на трехдневную конференцию в Ташкенте соберутся до 300 делегатов из региона Европы и Центральной Азии, в том числе высокопоставленные должностные лица стран и представители партнерских организаций. Эта конференция является высшим региональным руководящим органом ФАО и принимаемые ее участниками решения определяют направление деятельности ФАО по обеспечению устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства на период 2020–2021 годов и последующие годы.

«Между ФАО и Узбекистаном уже налажены прочные партнерские отношения, предусматривающие сотрудничество в широком спектре проектов, – отметил заместитель Регионального представителя ФАО для Европы и Центральной Азии и Секретарь Региональной конференции Набил Ганджи. – Мы высоко оцениваем приверженность правительства Узбекистана дальнейшему укреплению и углублению этого сотрудничества благодаря проведению у себя в стране Региональной конференции в мае 2020 года».

Основное внимание в ходе мероприятия будет уделяться пропагандированию здорового рациона питания и предотвращению неполноценного питания во всех его формах, что является фокусом ФАО на 2020-2021 годы.

«Региональная конференция ФАО для Европы впервые будет проводиться в регионе Центральной Азии, – отметил сотрудник ФАО Горан Ставрик, сыгравший ключевую роль в организации трех предыдущих конференций, включая мероприятие, состоявшееся в 2018 году в Воронеже (Российская Федерация). – Подготовительная работа идет уже несколько месяцев и рабочая группа готова содействовать важному диалогу между странами-членами».