СМИ сообщают противоречивые данные о количестве закупаемых Туркменистаном КАМАЗов

CA-NEWS (TM) - Туркменистан закупит 2 000 КАМАЗов для улучшения материально-технического обеспечения отраслевых министерств, доложил президенту на заседании Кабмина вице-премьер по вопросам транспорта и связи Мамметхан Чакыев, передает Азатлык.



Как сообщает госинформагентство ТДХ, в Туркменистане представлена полная линейка автомобилей КАМАЗ. Гурбангулы Бердымухамедов отметил плодотворный характер сотрудничества с Республикой Татарстан, с визитом в которую он отправился 23 июня.

В то же время, по данным татарстанского издания Бизнес Online, КАМАЗ получил заказ на поставку в Туркменистан не 2000, а 250 самосвалов. Об этом рассказала представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Помимо этого, были подписаны договоренности о создании в Ашхабаде и еще в четырех областях учебно-сервисных центров КАМАЗ.

Напомним, что глава государства встречался с руководителем ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным во время визита главы Татарстана Рустама Минниханова в Туркменистан в апреле этого года. Тогда Бердымухамедов выразил удовлетворение сотрудничеством с российским автопромом.

В марте 2016 года КАМАЗ поставил «Туркменгазу» партию спецавтомобилей для строительства газопровода ТАПИ.