Нацгвардия Казахстана направила 500 военнослужащих на место ЧП в Арыси (видео)

CA-NEWS (KZ) - Солдаты Нацгвардии направлены для помощи в эвакуации жителей и охраны правопорядка в Арысь Туркестанской области, передает Zakon.kz.

- Для оказания помощи жителям в эвакуации и охраны общественного порядка в город Арыс направлены 500 военнослужащих и более 30-ти единиц техники воинской части 6506 Национальной гвардии Республики Казахстан. Координирует действия сил Национальной гвардии на место происшествия первый заместитель командующего региональным командованием "Оңтүстік" Национальной гвардии Республики Казахстан - начальник штаба Андрей Каскеленов, - сообщили в пресс-службе регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК.

Взрывы в арсенале ВС РК произошли недалеко от города Арыси утром 24 июня. На место стянули экстренные службы, сотрудников полиции. Военные помогали эвакуировать людей из города. Также власти выделили специальные автобусы, чтобы вывозить людей из города. Число пострадавших постоянно обновляется.