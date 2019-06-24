РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нацгвардия Казахстана направила 500 военнослужащих на место ЧП в Арыси (видео)
Предыстория: Что происходит в казахстанском городе Арысь, в котором произошел взрыв боеприпасов (видео)

CA-NEWS (KZ) -  Солдаты Нацгвардии направлены для помощи в эвакуации жителей и охраны правопорядка в Арысь Туркестанской области, передает Zakon.kz.

- Для оказания помощи жителям в эвакуации и охраны общественного порядка в город Арыс направлены 500 военнослужащих и более 30-ти единиц техники воинской части 6506 Национальной гвардии Республики Казахстан. Координирует действия сил Национальной гвардии на место происшествия первый заместитель командующего региональным командованием "Оңтүстік" Национальной гвардии Республики Казахстан - начальник штаба Андрей Каскеленов, - сообщили в пресс-службе регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК.

Взрывы в арсенале ВС РК произошли недалеко от города Арыси утром 24 июня. На место стянули экстренные службы, сотрудников полиции. Военные помогали эвакуировать людей из города. Также власти выделили специальные автобусы, чтобы вывозить людей из города. Число пострадавших постоянно обновляется.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×