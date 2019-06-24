В Душанбе прямо на улице мужчина ударил ножом девушку. Она скончалась в больнице
- Таджикистан, происшествия
- 17:42, 24 июня 2019
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CA-NEWS (TJ) - Житель района Хамадони задержан сотрудниками таджикской милиции по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.
Как сообщает пресс-центр министерства внутренних дел Таджикистана, по подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками ОМВД-1 района Фирдавси города Душанбе задержан 25-летний житель района Хамадони.
Отмечается, что мужчина вступил в конфликт с 21-летней жительницей района Рудаки, в ходе которого нанес девушке ножевое ранение, в результате чего девушка скончалась в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.