РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе прямо на улице мужчина ударил ножом девушку. Она скончалась в больнице

CA-NEWS (TJ) -  Житель района Хамадони задержан сотрудниками таджикской милиции по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Как сообщает пресс-центр министерства внутренних дел Таджикистана, по подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками ОМВД-1 района Фирдавси города Душанбе задержан 25-летний житель района Хамадони.

Отмечается, что мужчина вступил в конфликт с 21-летней жительницей района Рудаки, в ходе которого нанес девушке ножевое ранение, в результате чего девушка скончалась в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×