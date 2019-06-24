Из города Арысь почти всех эвакуировали. Касым-Жомарт Токаев вылетел на место происшествия

CA-NEWS (KZ) - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на брифинге, посвященном ситуации в городе Арысь, где взрываются боеприпасы, сообщил, что город почти полностью эвакуирован, сообщает Zakon.kz.

В городе проживает 45 тыс. человек. Учитывая масштабы произошедшего, было принято решение эвакуировать весь город.

- Мы координируем действия с КЧС и Минобороны. Мобилизованы все районные акиматы. С учетом направления ветра было принято решение, куда эвакуировать людей. Определены три точки сбора. Подтянуты транспортные средства. Людей с помощью средств массовой информации известили о необходимости покинуть город. Военные патрули и полиция объезжают город, чтобы вывести оставшихся, - прокомментировал ситуацию аким.

Для размещения эвакуированных будут использованы школы.

Для охраны города мобилизованы 345 сотрудников, 75 транспортных средств, 51 экипаж неотложной помощи.

В результате взрыва склада боеприпасов в воинской части на юге Казахстана один человек погиб, пострадал 71 человек. К медикам самостоятельно обратились 23 человек, еще 48 доставлены в клиники, сообщил глава национального центра экстренной медицины Биржан Оспанов, слова которого приводит Интерфакс.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетает в Туркестанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в городе Арысь", – написал пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Фейсбуке. Он добавил, что президента сопровождают вице-премьер Женис Касымбек и руководители ответственных государственных органов.

Военно-следственное управление МВД РК возбудило уголовное дело по факту ЧП в городе Арысь, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД РК зарегистрировано уголовное дело по статье 462 УК РК – "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих". Ситуация находится под контролем органов внутренних дел", – сообщил официальный представитель МВД РК Нурдилда Ораз.

Напомним, в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на территории воинской части 24 июня произошел взрыв.

В Арыси находится склад с вооружением, которое осталось со времен СССР. Склад считается одним из наиболее крупных в данном регионе.



