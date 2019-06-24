Министр обороны Казахстана просит жителей Арыси не возвращаться в дома до особого разрешения (видео)

CA-NEWS (KZ) - Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сделал официальное заявление по ЧП в Арыси, передает Zakon.kz.

- Во-первых, хотел бы официально заявить, что на данном арсенале не хранились наиболее мощные и опасные авиационные боеприпасы и бомбы. Все боеприпасы размещались с учетом возможного направления взрывов, в случае их детонации. Поэтому основная ударная волна была направлена в степь. Часть ударной волны пришлась на населенный пункт, и от ударной волны были повреждены некоторые кровли жилых домов и выбиты окна. Хотел бы особо предупредить и обратиться к жителям города Арысь. В целях вашей безопасности, просим вас в ближайшее время до особого разрешения оперативного штаба не возвращаться в места проживания, поскольку на улицах города Арысь, в некоторых районах города, на дорогах еще могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. Сейчас группа саперов начала работу по очистке. Как только эта работа будет завершена, прекратятся разрывы, всем жителям будет предложено вернуться к местам своего проживания. Сейчас все дома, все кварталы находятся под охраной полиции и военнослужащих вооруженных сил. Поэтому вы можете не переживать за сохранность своего имущества, никакого мародерства, грабежей там не будет. Сами военные городки, арсенал находится под охраной военнослужащих. Часть из них находится в защищенных бункерах, часть обеспечены средствами защиты. Поэтому их безопасность также гарантируется, - сказал министр обороны Нурлан Ермекбаев.

На данный момент на территории приступили к работе саперы.

- Всем нуждающимся в медпомощи оказывается современная медпомощь. В целом, данный арсенал является наиболее оснащенным всеми техсредствами охраны, сигнализацией. Поэтому причины данного происшествия будут отдельно расследованы специально-созданной следственной группой, - добавил он.

Он обратил внимание, что никаких радиоактивных боеприпасов, никаких радиоактивных снарядов на складах не хранилось. Никакой опасности радиации не существует.

В соцсетях продолжают публиковать видео с Арыса.