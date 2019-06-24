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  25 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестанскую область, где произошел взрыв боеприпасов (видео)
Предыстория: Из города Арысь почти всех эвакуировали. Касым-Жомарт Токаев вылетел на место происшествия

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестанскую область и посетил жителей города Арысь, находящихся в здании школы.

«Город восстановим. Все будет нормально. Потерпите. Власти выделят необходимые средства. Не переживайте. Все будет хорошо. Ремонт сделаем», - сказал Токаев жителям, которые были эвакуированы после взрыва на складе боеприпасов в Арыси.

Напомним, в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на территории воинской части 24 июня произошел взрыв.

В Арыси находится склад с вооружением, которое осталось со времен СССР. Склад считается одним из наиболее крупных в данном регионе.

Жители города Арысь были эвакуированы. Количество пострадавших уточняется.

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