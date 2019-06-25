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  25 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Грузии ожидают увеличения потока туристов из Узбекистана после открытия рейса Ташкент-Тбилиси

CA-NEWS (UZ) -  Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил телеканалу Рустави-2, что в текущем сезоне с открытием прямого авиасообщения с Ташкентом ожидается большой приток туристов из Узбекистана.

«Ожидается, что в связи с запуском прямого рейса Ташкент-Тбилиси поток туристов из Узбекистана увеличится. Значителен их прирост из Кореи, Китая, а также из европейских стран, особенно из Германии, откуда с начала этого года прибыло больше туристов, чем за весь 2018 год», - сказал Алавердашвили.

Как сообщалось ранее, авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» начнет прямые полеты Ташкент-Тбилиси с 16 июля 2019 года.

Шалва Алавердашвили также опроверг появившиеся в российских СМИ сообщения о том, что "туристический сектор Грузии зависит на 100% от российского рынка". Сообщения появились после решения властей РФ о приостановлении с 8 июля авиасообщения с Грузией.

Алавердашвили заявил, что не ожидает массового ухода российских туристов из Грузии после запрета Путина. "После того, как стало известно о решении российских властей, отменены максимум 5-6% брони", - отметил он.

Грузию, население которой составляет 3,7 миллиона человек, в 2018 году посетили 8 миллионов 680 тысяч туристов, что примерно на 15 процентов больше, чем в 2017 году. Число россиян, поехавших в Грузию в прошлом году, составило 1 миллион 404,9 тысячи человек.

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