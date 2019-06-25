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  25 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В столице Монголии обнаружены руины древнего города

CA-NEWS (MNG) -  С 3 июня на территории района Багануур монгольской столицы академия наук (АН) Монголии начала проводить исследование культуры и наследия древних государств и гуннов, передает Mongolnow.

В ходе исследовательской работы обнаружены руины древнего города, относящегося ко времени гуннов. В настоящий момент исследовательская группа под руководством доктора историко-археологического института АН Монголии Г.Эрэгзэна проводят раскопки руин города.

Работы будут продолжаться в течение трёх лет и в дальнейшем это станет важным для развития туризма в районе и пропаганды исконно монгольской истории будущему поколению. Специалисты госпрофтехконтроля, администрации префекта района Багануур и Дворца культуры Оргоо ознакомились с ходом работы.

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