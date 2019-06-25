Центризбирком Таджикистана станет «беспартийным»

CA-NEWS (TJ) - Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила законопроект «О Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан», который запрещает представителям политических партий страны входить в состав Центризбиркома.

Cогласно законопроекту, предложенному правительством Таджикистана, членами окружных избирательных комиссий станут исключительно беспартийные лица. Партийцы, все же вошедшие в состав этих комиссий, обязаны приостановить свое членство в рядах политических партий.

Авторами законопроекта выступили депутаты от правящей Народной демократической партии Таджикистана, которые уверены: беспартийные лица обеспечат прозрачность предстоящих выборов и исключат «конфликт интересов». За принятие документа 24 июня проголосовали также представители Социалистической, Аграрной партий, и Партии экономических реформ Таджикистана.

​Депутат от правящей НДПТ Джаббор Ахмедов, представляя законопроект, заявил, что документ уравняет права политических партий на выборах всех уровнях. Однако, он не исключил, что международные организации подвергнут законопроект критике.«Надо отметить, что международные организации, в том числе, ОБСЕ, сами рекомендовали принятие отдельного закона о Центризбиркоме, подчеркнул депутат.

Раньше деятельность Центральной комиссии по выборам и референдумам регламентировалась законом «О выборах в Маджиси Милли Республики Таджикистан», - пояснил Радио Озоди депутат нижней палаты парламента Бахтовар Сафарзода. По его словам, члены Центризбиркома будут работать на постоянной основе, статус председателя, его заместителей и членов ЦИК будет повышен до уровня депутата парламента, а все они будут получать зарплату из госбюджета. «Но окружные избирательные комиссии по-прежнему будут общественными», - подчеркнул народный избранник.

Тем временем, представители непарламентских партий и независимые журналисты подвергли новый законопроект резкой критике. Членство представителей политических партий в работе Центризбиркома и окружных комиссиях, по их словам, могло бы в какой-то мере помешать возможным фальсификациям на выборах. Закон «О Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан» вступит в силу после подписания его президентом Эмомали Рахмоном.

Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана состоит из председателя, его заместителя и 13 членов, которые избираются Маджлиси намояндагон по предложению президента. В прежние годы в состав ЦИК входили представители семи политических партий страны, в том числе ныне запрещенной Партии исламского возрождения.

В 2020 году в Таджикистане должны пройти парламентские и президентские выборы.