Из-за взрыва боеприпасов в Арыси погибли 2 человека, 165 пострадали

CA-NEWS (KZ) - На заседании правительства Казахстана, премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что число жертв пострадавших от взрывов на складе в Арыси, увеличилось.



- Жители города Арысь эвакуированы в безопасные зоны. К сожалению, есть погибшие: один гражданский, один военнослужащий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, - сказал он.

В общей сложности с учетом информации полученной от управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации Шымкент всего обратились за медицинской помощью - 165 человек, из них: 76 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение.

Из числа госпитализированных пациентов 18 детей, 13 беременных, 5 родильниц.

Касым-Жомарт Токаев посетил больницу в городе Шымкенте, где встретился с пострадавшими от взрывов в Арыси, сообщает пресс-секретарь президента Берика Уали.

Токаеву рассказали о состоянии раненых. Президент поручил принять дополнительные меры по организации медицинской помощи в зоне ЧП.