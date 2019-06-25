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  25 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Из-за взрыва боеприпасов в Арыси погибли 2 человека, 165 пострадали
Предыстория: Министр обороны Казахстана просит жителей Арыси не возвращаться в дома до особого разрешения

CA-NEWS (KZ) -  На заседании правительства Казахстана, премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что число жертв пострадавших от взрывов на складе в Арыси, увеличилось.

- Жители города Арысь эвакуированы в безопасные зоны. К сожалению, есть погибшие: один гражданский, один военнослужащий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, - сказал он.

В общей сложности с учетом информации полученной от управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации Шымкент всего обратились за медицинской помощью - 165 человек, из них: 76 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение.

Из числа госпитализированных пациентов 18 детей, 13 беременных, 5 родильниц.

Касым-Жомарт Токаев посетил больницу в городе Шымкенте, где встретился с пострадавшими от взрывов в Арыси, сообщает пресс-секретарь президента Берика Уали.

Токаеву рассказали о состоянии раненых. Президент поручил принять дополнительные меры по организации медицинской помощи в зоне ЧП.

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