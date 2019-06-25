В Таджикистане заявляют, что компания ТВЕА поспособствовала увеличению объемов экспорта электроэнергии

CA-NEWS (TJ) - Энергетические объекты, построенные китайской компанией TBEA, способствуют экспорту таджикской электроэнергии в соседние страны. Как сообщили «Авеста» в энергетическом секторе страны, в текущем году Таджикистан планирует увеличить объем экспорта электроэнергии в соседний Узбекистан, Кыргызстан и Афганистан.

По данным источника, только в Узбекистан и Афганистан планируется экспортировать порядка 3,2 млрд. кВт/ч электроэнергии, то есть каждой стране по 1,6 млрд. кВт/ч.

Росту экспорта в соседний Узбекистан способствуют южные и северные электрические сети республики. В частности, через введенные в эксплуатацию энергообъекты на севере Таджикистана есть возможность передачи электроэнергии в эту соседнюю республику.

В конце марта прошлого года в Пенджикенте состоялась официальная церемония сдачи в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ «Айни-Рудаки» и реконструированной подстанции «Рудаки». Именно через подстанцию «Рудаки» есть возможность передачи электроэнергии в Самаркандскую область Узбекистана и получения электроэнергии из Узбекистана.

Линия электропередачи 220 кВ «Айни-Рудаки» берет свое начало с подстанции «Айни» в районе Айни и протягивается до подстанции «Рудаки» города Пенджикента. Указанные проекты реализованы китайской компанией TBEA на качественном уровне, отметили в энергосекторе страны.

В энергосекторе отметили, что в свое время компания TBEA помогла создать единую энергетическую систему Таджикистана, и привлекла сотни миллионов долларов инвестиций в энергетическую отрасль страны. Энергетические проекты, реализованные китайской компанией TBEA, завершили создание единой энергетической системы Таджикистана.

По данным источника, с помощью китайских специалистов были реализованы три проекта по строительству высоковольтных линий электропередачи, соединивших энергосистемы центральных районов Таджикистана с северными районами. TBEA построила ЛЭП Юг-Север (500 кВ), Лолазор-Хатлон (220 кВ) и Худжанд-Айни (220 кВ).

«Важность этих проектов заключается в том, что эти ЛЭП позволили соединить разрозненные энергетические сети Согдийской области и Центрального Таджикистана. Кроме того, реализация этих проектов вносит огромный вклад в развитие экономики республики», – резюмировал источник.