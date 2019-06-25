В Тбилиси прошли новые протесты, несмотря на обещание реформ

CA-NEWS (CA) - В Грузии 5-й день не утихают массовые протесты. Несколько тысяч человек в понедельник, 24 июня, собрались у здания парламента в Тбилиси с требованиями отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахарии, а также освобождения демонстрантов, задержанных в ходе прежних протестов. Участники акции временно заблокировали движение на главном проспекте Шоты Руставели. Организаторы заявили, что намерены продолжить протесты 25 июня, передает DW.



За несколько часов до этого власти Грузии согласились выполнить часть требований протестующих, а именно - отменить мажоритарную избирательную систему. Парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере, пообещал лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

Массовые протесты в Грузии начались 20 июня. Они связаны с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.

В результате 5 тысяч активистов у здания парламента в Тбилиси потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе. На следующий день правящая партия Грузии отправила его в отставку.

Вечером того же дня активисты вновь собрались у парламента с требованиями досрочного проведения парламентских выборов, которые назначены на следующий год, а также отставки главы МВД Георгия Гахарии. В столкновениях с протестующими полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули, пострадали около 240 человек.