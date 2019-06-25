МИД: Узбекистанцев среди пострадавших от взрывов на территории воинской части в Казахстане нет

CA-NEWS (UZ) - По информации Генерального консульства Узбекистана в Алматы, среди пострадавших 24 июня 2019 года от взрывов на территории воинской части г.Арысь Туркестанской области (Казахстан) граждане Узбекистана не числятся. Это подтвердили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям по Туркестанской области.

Ситуация находится на контроле Генконсульства, отметили в пресс-службе МИДа.

Напомним, что в понедельник, 24 июня, на одном из арсеналов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, после чего произошел взрыв боеприпасов.

Как сообщили в Минобороны Казахстана, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

По официальным данным, из-за взрыва боеприпасов в Арыси погибли 2 человека, 165 пострадали.