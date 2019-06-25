В Арыси ликвидированы все пожары кроме войсковой части

CA-NEWS (KZ) - К утру 25 июня все пожары в Арыси, кроме войсковой части, были ликвидированы. Об этом в Facebook сообщил советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

- Снимаю шляпу перед пожарными, рискуя жизнью они целый день в Арыси тушили пожары, разбирали завалы, эвакуировали жителей. Ночью им организовали ночлег в безопасной зоне, а они уснули в штабе, на полу спорт зала. К утру все пожары в городе были ликвидированы, кроме территории войсковой части. Настоящие герои. Всего задействовано в ликвидации ЧС около 400 бойцов, - написал он.