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  25 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Арыси ликвидированы все пожары кроме войсковой части
Предыстория: Из-за взрыва боеприпасов в Арыси погибли 2 человека, 165 пострадали

CA-NEWS (KZ) -  К утру 25 июня все пожары в Арыси, кроме войсковой части, были ликвидированы. Об этом в Facebook сообщил советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

- Снимаю шляпу перед пожарными, рискуя жизнью они целый день в Арыси тушили пожары, разбирали завалы, эвакуировали жителей. Ночью им организовали ночлег в безопасной зоне, а они уснули в штабе, на полу спорт зала. К утру все пожары в городе были ликвидированы, кроме территории войсковой части. Настоящие герои. Всего задействовано в ликвидации ЧС около 400 бойцов, - написал он.

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